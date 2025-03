Allan Saint-Maximin recorreu às redes sociais para expressar a sua frustração por ter ficado de fora da lista de convocados para o jogo desta quinta-feira com os escoceses do Glasgow Rangers, para os oitavos de final da Liga Europa, incluindo uma mensagem, em jeito de recado, dirigido a José Mourinho. O treinador português da equipa turca reagiu ao seu estilo: contundente.

«Vai ser preciso mais do que isso para me deitarem abaixo. Quando a mentira vai de elevador, a verdade vai de escada, demora mais tempo, mas acaba sempre por chegar», escreveu o extremo do emblema turco numa publicação do Instagram, que terminou com uma passagem bíblica: «Se Deus está connosco, quem poderá estar contra nós? Romanos 8:31», escreveu o jogador francês no Instagram.

O jogador francês não teve de esperar muito pela resposta de Mourinho. «Não sabia que o Maximin tinha talento para a poesia. Se um jogador não treina bem, chega tarde e não está pronto para jogar uma partida, ele precisa de um elevador para subir, porque se cansa muito rapidamente nas escadas», atirou o treinador português, no lançamento do jogo, em declarações aos turcos do TRT Spor.