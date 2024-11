O Fenerbahçe goleou este domingo o Sivasspor por 4-0 com José Mourinho a assistir na bancada depois de ter sido punido com um jogo de castigo pelos festejos e declarações que se seguiram ao triunfo sobre o Trabzonspor (3-2).

Foi o terceiro triunfo consecutivo do Fenerbahçe na liga turca, o que permitiu a ascensão ao segundo lugar da classificação, tirando máximo proveito da derrota do Sumsunspor diante do líder Galatasaray (2-3) também este domingo.

Um jogo bem mais tranquilo para o treinador português que viu a sua equipa adiantar-se no marcador aos 24 minutos, com um golo de Akaydin. A equipa da casa acabou por ampliar a vantagem, no início da segunda parte, numa grande penalidade convertida por Tadic (54m), antes de Amrabat (82m) e Saint-Maximin (90+4m) darem contornos de goleada ao marcador na ponta final do jogo.

Uma vitória categórica que permite ao Fenerbahçe ultrapassar o Samsunspor na classificação e seguir a cinco pontos do líder Galatasaray.

Foi o segundo jogo de Mourinho na bancada esta semana, depois de já ter assistido à derrota diante do Feyenoord, para a Liga Europa, longe do banco, também devido a castigo.

Confira a classificação da liga turca