Depois da agressão ao árbitro Umut Meler, o futebol turco regressou com nova polémica, com o presidente do Istanbulspor a mandar a equipa sair do campo depois de não ter sido assinalado um alegado penálti a favor da sua equipa.

A nova polémica aconteceu no embate entre o Instanbulspor e o Trabzonspor, aos 69 minutos, quando o jogo estava empatado 1-1. Loshaj, num lance individual, procurou forçar a entrada na área do Trabzonspor, mas foi travado por Mendy. O O árbitro mandou seguir o jogo e, na sequência do mesmo lance, os visitantes fizeram o 2-1.

Entre os muitos protestos da equipa da casa, o presidente do Istanbulspor, Ecmel Faik, saltou para o relvado e ordenou à sua equipa que se retirasse do jogo. Os jogadores ainda procuraram demover o dirigente, mas o presidente do clube mostrou-se intransigente.

Os jogadores do Instanbulspor foram mesmo para o balneário e o jogo foi suspenso ao minuto 74.

A liga e a federação turca ainda não tomaram uma posição sobre este caso, mas o treinador do Trabzonspor, Abdullah Avci, espera que o jogo seja retomado. «A federação tomará a decisão. Eu e a minha equipa queremos continuar o jogo. Não há nada que possamos mudar a conversar», destacou o treinador.

O alegado penálti que deu origem à polémica: