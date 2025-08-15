O Samsunspor bem como o V. Guimarães anunciaram um acordo para a transferência do defesa croata Borevkovic, conforme já tinha anunciado o Maisfutebol.

Na última temporada pela formação vimaranense, o central de 28 anos foi opção em 43 jogos, nos quais apontou um golo.

Ao que o Maisfutebol conseguiu apurar, a transferência fez-se a troco de um milhão de euros pelo negócio.

Borevkovic assinou por três temporadas (com mais uma de opção) pelo terceiro classificado da última edição da Liga turca.

Já esta sexta-feira o treinador do V. Guimarães, Luís Pinto, tinha dado quase como certa a transferência de Borevkcovic, algo que se verificou horas mais tarde.