OFICIAL: Borevkovic deixa V. Guimarães e reforça o Samsunspor
Defesa croata termina ligação de quatro temporadas com os «conquistadores»
O Samsunspor bem como o V. Guimarães anunciaram um acordo para a transferência do defesa croata Borevkovic, conforme já tinha anunciado o Maisfutebol.
Na última temporada pela formação vimaranense, o central de 28 anos foi opção em 43 jogos, nos quais apontou um golo.
Ao que o Maisfutebol conseguiu apurar, a transferência fez-se a troco de um milhão de euros pelo negócio.
Borevkovic assinou por três temporadas (com mais uma de opção) pelo terceiro classificado da última edição da Liga turca.
Já esta sexta-feira o treinador do V. Guimarães, Luís Pinto, tinha dado quase como certa a transferência de Borevkcovic, algo que se verificou horas mais tarde.
Hoş geldin Toni! 🎉#Samsunspor #ToniBorevković pic.twitter.com/ogiJEWm1ov— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) August 15, 2025
