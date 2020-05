Devido a salários em atraso, o guarda-redes alemão Loris Karius rescindiu o contrato de empréstimo que o ligava ao Besiktas até ao final da época.

Numa nota publicada no Instagram, Karius dá conta de divergências que não foram ultrapassadas e que já tinham sucedido na temporada anterior. «É uma pena terminar desta forma, mas devem saber que fiz tudo para resolver esta situação sem criar problemas. Fui muito paciente com a direção do clube ao longo dos últimos meses. Infelizmente não tentaram resolver o problema e até recusaram a minha sugestão para ajudar através de um corte salarial», escreveu.

O Besiktas atravessa uma situação delicada a nível finaceiro e nos últimos anos perdeu vários jogadores importantes, entre os quais Pepe e Ricardo Quaresma.

Loris Karius, de 26 anos, fez 67 jogos nas duas épocas em que esteve cedido pelo Liverpool ao clube turco.