O Fenerbahçe, orientado por José Mourinho, anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com o alemão Devin Özek para assumir o cargo de Diretor Desportivo do clube turco.

«O nosso Clube implementou um estudo de reorganização para dotar a Equipa A de Futebol de uma estrutura de gestão mais eficaz e eficiente. Neste contexto, Devin Özek, um dos valores em ascensão do futebol alemão, que desempenhou um papel importante na época histórica do Bayer Leverkusen, em que o clube venceu o campeonato e brilhou no futebol europeu, foi nomeado diretor de futebol do Fenerbahçe», escreveu o clube numa nota nas redes sociais.

Özek estava nos alemães do Leverkusen desde a temporada 2021/22 e vai suceder ao português Mário Branco, despedido na no dia 2 de junho. Este é mais um passo da assumida reestruturação do futebol do Fenerbahçe

Leia aqui o comunicado do Fenerbahçe

«O nosso ramo de futebol está a ser reestruturado

O nosso Clube implementou um estudo de reorganização para dotar a Equipa A de Futebol de uma estrutura de gestão mais eficaz e eficiente.

Neste contexto, Devin Özek, um dos valores em ascensão do futebol alemão, que desempenhou um papel importante na época histórica do Bayer 04 Leverkusen, em que o clube venceu o campeonato e brilhou no futebol europeu, foi nomeado diretor de futebol do Fenerbahçe Sports Club.

Okan Özkan, que há mais de sete anos tem vindo a acrescentar valor a diferentes departamentos do nosso clube e foi Diretor Desportivo Adjunto nas últimas duas épocas, foi nomeado Coordenador de Futebol.

Ambos os nomes trabalharão em conjunto sob a égide do Departamento de Futebol.

Damos as boas-vindas a Devin Özek à grande família do Fenerbahçe e desejamos a ele e a Okan Özkan, que faz parte desta família há anos, sucesso nas suas novas funções.

Fenerbahçe»