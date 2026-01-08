Turquia
OFICIAL: Guendouzi está em Istambul para assinar pelo Fenerbahçe
Médio gaulês troca Itália pela Turquia a troco de 29 milhões de euros
O Fenerbahçe anunciou esta quinta-feira que Mattéo Guendouzi viajou para Istambul para reforçar o meio campo.
De acordo com a imprensa, o jogador de 26 anos vai custar aos cofres dos turcos cerca de 30 milhões de euros.
Para finalizar a transferência, o Fenerbahçe refere que será necessário Guendouzi passar os habituais exames médicos.
Guendouzi que cumpria a terceira temporada ao serviço dos laziale, fez 17 jogos esta época, tendo apontado dois golos e uma assistência.
Mattéo Guendouzi İstanbul’da. pic.twitter.com/odYFSE7vS6— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2026
