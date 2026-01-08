O Fenerbahçe anunciou esta quinta-feira que Mattéo Guendouzi viajou para Istambul para reforçar o meio campo.

De acordo com a imprensa, o jogador de 26 anos vai custar aos cofres dos turcos cerca de 30 milhões de euros.

Para finalizar a transferência, o Fenerbahçe refere que será necessário Guendouzi passar os habituais exames médicos.

Guendouzi que cumpria a terceira temporada ao serviço dos laziale, fez 17 jogos esta época, tendo apontado dois golos e uma assistência.