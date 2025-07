Kevin Rodrigues trocou de clube na Turquia, deixando o Kasimpasa para assinar agora pelo Gaziantep. É o terceiro clube que o lateral português representa na liga turca.

Nascido em França, filho de pais portugueses, Kevin Rodrigues nunca jogou em Portugal. Começou a carreira no Bayonne, concluiu a formação no Toulouse e jogou ainda no Dijon, antes de rumar a Espanha.

No país vizinho, somou seis temporadas na Real Sociedad e jogou ainda no Leagnés, Eibar e Rayo Vallecano.

A primeira experiência na Turquia, em 2022, foi no Adana Demirspor e, depois de uma curta passagem pela Arábia Saudita, onde representou o Al-Qadisiyah, Kevin Rodrigues regressou à liga turca, na época passada, para jogar no Kasipasa.

Agora, aos 31 anos, o lateral português vai prosseguir a carreira no Gaziantep, 12.º classificado na última edição da liga turca.