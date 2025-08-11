Turquia
Milan paga 5 milhões de euros aos turcos para terminar antecipadamente o empréstimo do espanhol
Álvaro Morata rescindiu contrato com o Galatasaray após ter chegado ao emblema turco há seis meses, anunciou o clube de Istambul.
O internacional espanhol chegou por empréstimo do Milan e agora o clube italiano paga 5 milhões de euros aos turcos para cessar prematuramente o acordo. Em comunicado, o Galatasaray refere ainda que o avançado de 32 anos renunciou a prémios no valor de 651.562 euros.
De acordo com a imprensa italiana, o jogador está muito perto de ser oficializado pelo Como, que é treinador pelo compatriota Cesc Fàbregas.
Ao serviço do Galatasaray, Álvaro Morata marcou seis golos em 15 jogos e conquistou o campeonato e a Taça da Turquia.
