Álvaro Morata rescindiu contrato com o Galatasaray após ter chegado ao emblema turco há seis meses, anunciou o clube de Istambul.

O internacional espanhol chegou por empréstimo do Milan e agora o clube italiano paga 5 milhões de euros aos turcos para cessar prematuramente o acordo. Em comunicado, o Galatasaray refere ainda que o avançado de 32 anos renunciou a prémios no valor de 651.562 euros.

De acordo com a imprensa italiana, o jogador está muito perto de ser oficializado pelo Como, que é treinador pelo compatriota Cesc Fàbregas.

Ao serviço do Galatasaray, Álvaro Morata marcou seis golos em 15 jogos e conquistou o campeonato e a Taça da Turquia.