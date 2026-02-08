Turquia
Há 53 min
OFICIAL: Talisca renova com o Fenerbahçe até 2028
Internacional brasileiro terminava contrato no final da corrente temporada
Internacional brasileiro terminava contrato no final da corrente temporada
O Fenerbahçe anunciou este domingo o prolongamento do contrato de Anderson Talisca até 2028.
O internacional brasileiro, que passou pelo Benfica há dez anos, terminava o vínculo ao clube de Istambul no final da corrente temporada, mas agora tem um novo compromisso para os próximos dois anos.
«Estou muito feliz por jogar por este clube por mais duas temporadas. Gostaria de agradecer ao nosso presidente, à direção e a todos que trabalham comigo no clube. Mal posso esperar para lutar em campo com esta camisola, marcar golos e ajudar minha equipa. Estou pronto», destacou o avançado.
O jogador brasileiro está a superar todos os números da temporada passada, somando mais jogos, golos e assistências.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS