Rafa Silva recorreu às redes sociais para publicar uma mensagem de despedida do Besiktas, pouco tempo depois do clube turco ter confirmado o regresso do avançado ao Benfica.

Uma mensagem dirigida aos jogadores, staff e adeptos, mas que deixa a direção do clube de Istambul de fora.

«Quero agradecer a todos os jogadores, ao staff que trabalhou com os jogadores e a todos os adeptos do Besiktas. A forma como me apoiaram e o amor que me dirigiram foi mesmo incrível e quero-vos dizer que estarei sempre grato por isso. O melhor para vocês todos», destacou o antigo internacional português,