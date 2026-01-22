Turquia
Rafa despede-se do Besiktas: «A forma como me apoiaram foi incrível»
Avançado dirigiu-se aos jogadores, staff e adeptos do clube turco
Rafa Silva recorreu às redes sociais para publicar uma mensagem de despedida do Besiktas, pouco tempo depois do clube turco ter confirmado o regresso do avançado ao Benfica.
Uma mensagem dirigida aos jogadores, staff e adeptos, mas que deixa a direção do clube de Istambul de fora.
«Quero agradecer a todos os jogadores, ao staff que trabalhou com os jogadores e a todos os adeptos do Besiktas. A forma como me apoiaram e o amor que me dirigiram foi mesmo incrível e quero-vos dizer que estarei sempre grato por isso. O melhor para vocês todos», destacou o antigo internacional português,
