Senol Günes apresentou a demissão do comando técnico do Besiktas um dia depois da derrota, em casa, frente aos suíços do FC Lugano (2-3), para a Liga Conferencia, anunciou esta sexta-feira o clube turco.

O clube de Istambul estaca a vencer o adversário suíço por 2-0 aos 81 minutos, mas permitiu a reviravolta dos visitantes, tornando insustentável a continuidade do treinador.

«O treinador Senol Günes, após reunião com o nosso presidente [Ahmet Nur Çebi], disse que era necessário sangue novo», adianta o Besiktas num comunicado, especificando que «a demissão entrou em vigor imediatamente».

O antigo selecionador turco Senol Günes, de 71 anos, responsável pelo terceiro lugar no Mundial2002, sucedeu ao francês Valérien Ismaël no comando técnico do Besiktas, em outubro de 2022.

Na liga turca, o Besiktas está no quarto lugar, a oito pontos do líder Fenerbahçe, após disputadas sete jornadas.