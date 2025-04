O Fenerbahce de José Mourinho foi eliminado esta quarta-feira da Taça da Turquia depois de perder com o Galatasaray por 2-1 nos quartos de final da competição.

A equipa visitante começou melhor e logo aos 10 minutos do encontro Victor Osimhen recuperou uma bola num ressalto e «fuzilou» a baliza defendida por Egribayat.

O avançado nigeriano voltou a «picar o ponto» cerca de 20 minutos depois. O vídeo-arbitro escrutinou uma grande penalidade por mão na bola de Filip Kostic e Osimhen converteu com sucesso o penálti ao minuto 27.

Ainda antes do intervalo, o Fenerbahce reagiu por intermédio de Szymanski [45m+2], num golo que começou por ser invalidado por fora-de-jogo mas que, depois da intervenção do VAR, foi validado.

Até ao final do encontro o resultado não mais se alterou mas a partida ficou marcada por fortes confrontos entre as equipas técnicas já nos instantes finais. A partida teve mesmo de ser interrompida pelo árbitro durante largos minutos. Tudo começou com uma altercação envolvendo Osimhen que acabou por ser substituído.

Depois foi a vez de os confrontos se espalharem para a área técnica com Hakan do Fenerbahce, Alper e Demirbay do Galatasaray a acabarem expulsos.

Com esta derrota, o Fenerbahce de Mourinho cai na Taça da Turquia perante o Galatasaray nos «quartos».