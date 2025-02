O Fenerbahçe de José Mourinho goleou esta quinta-feira o Gaziantep por 1-4 na terceira jornada da Taça da Turquia e está nos quartos de final da competição.

Com Talisca, ex-Benfica, titular na equipa do treinador português foi do brasileiro o primeiro golo da partida ao minuto 17. Talisca concluiu um bom contra-ataque e atirou para o fundo das redes.

Seis minutos depois, En Nesyri (23m) dilatou a vantagem no marcador com um golaço! Grande remate do marroquino, de pontapé de bicicleta, a fazer o 0-2.

Ainda antes da meia hora, Talisca (27m) voltou a fazer das suas. O avançado de 31 anos rematou colocado fora da área e bisou no encontro.

O Gaziantep reagiu no segundo tempo por intermédio de Husic (75m). Desatenção da defensiva do Fenerbahçe num canto e o suíço isolado reduziu.

Antes do final do encontro ainda houve tempo para Kostic (83m) fechar a goleada em 1-4.

Com este triunfo o Fenerbahçe segue para os quartos de final da Taça da Turquia, no primeiro lugar do grupo, o Gaziantep fica pelo caminho.