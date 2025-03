Arda Güler tem dado que falar nos últimos dias. O jovem turco que foi reforço do Real Madrid em 2023 tem sido pouco utilizado no clube espanhol, mas na seleção da Turquia foi um dos melhores jogadores no mais recente playoff da Liga das Nações frente à Hungria.

No entanto, as boas exibições pelo país não têm sido correspondidas com mais tempo de jogo pelos merengues. Para Güler, o objetivo continua a ser «ajudar a equipa a conquistar todos os títulos».

«Estamos prontos para lutar pelos três títulos até ao final da época e isso vai ser emocionante. O Real Madrid luta sempre para ganhar todos os jogos e todos os títulos. Pessoalmente, o meu único desejo é jogar em todos os jogos e ajudar a minha equipa a conquistar todos os títulos», disse o jovem turco em declarações ao jornal Marca.



«O Real Madrid deu-me um plano e continuo a acreditar nele. Tenho a certeza de que vou ter sucesso em Madrid, até comprei uma casa. Trabalho muito e estou sempre pronto para jogar, como se pode ver neste jogo contra a Hungria», atirou referindo o golo que marcou na segunda mão frente à seleção magiar.

«Adoro os adeptos do Real Madrid e o seu apoio é um grande valor para mim, estou-lhes muito grato. Vim para o Real Madrid para jogar e para ser uma parte importante desta equipa. E não vou parar de lutar até o conseguir», concluiu Güler.

De recordar, o tempo de utilização do jogador turco foi também tema de discussão entre Güler e Szoboszlai já depois do encontro entre ambas as seleções ter terminado este domingo.

Esta temporada, Arda Güler leva já 31 presenças em jogos pelos blancos, tendo marcado três golos e feito cinco assistências.