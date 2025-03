Depois de toda a «novela» entre José Mourinho e o Galatasaray em relação à declarações do técnico português após o último encontro entre o Fenerbahçe e o Galatasaray, os adeptos da casa decidiram mostrar apoio ao seu treinador.

Antes da partida deste domingo frente ao Antalyaspor, foi pendurada uma tarja nas bancadas do estádio com a cara de Mourinho, onde se podia ler a mensagem: «Nós estamos contigo».

De recordar, o treinador de 62 anos fez comentários no final do encontro entre as duas equipas nos quais acusou o banco do Galatasaray de «saltar como macacos», algo que o clube turco considerou como racista.

Há ainda dois processos e uma suspensão pelo meio. Mourinho avançou contra o Galatasaray por «danos morais», e o clube turco contra a Federação Turca de Futebol [FTT] depois do castigo de quatro jogos de suspensão contra o treinador português ter sido reduzido para dois.