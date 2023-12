O Alanyaspor de Nuno Lima e João Novais venceu esta segunda-feira o Samsunspor por 3-1, em jogo da 17.ª jornada da liga turca.

A equipa de Alanya, com os dois portugueses de início, chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Ozdemir (14m) e Aydin (27m). Os visitantes ainda reduziram a diferença já perto do final do jogo, por Mouandilmadj (86m), mas a equipa da casa confirmou a vitória, já em tempo de compensação, com um golo de Janvier.

Com esta vitória, o Alanyaaspor sobe ao 12.º lugar, com 20 pontos, enquanto o Samsunspor afunda-se no 18.º posto, com apenas 15.

No outro jogo já disputado esta segunda-feira, Kasimpasa e Rizespor empataram 2-2. Hajradinovic (30m) e Nuno da Costa (60m) marcaram para a equipa da casa, enquanto Gaich (45 e 73m) marcou os dois golos dos visitantes.

