O Fenerbahçe de Jose Mourinho venceu o Antalyaspor este domingo por 3-0 e aproximou-se do Galatasaray na liderança da Liga turca.

Com o treinador português na bancada a cumprir o segundo de dois jogos de suspensão, o Fenerbahçe construiu a vitória na primeira parte do encontro.

Muldur (9m), na sequência de um canto, abriu o marcador a favor da equipa de Mourinho.

Tadic (26m) e En Nesyri (30m) em apenas quatro minutos finalizaram o resultado e deram a vitória ao Fenerbahçe.

Com este triunfo, o Fenerbahçe mantém o segundo lugar e aproxima-se do Galatasaray no primeiro lugar da Liga turca, estão agora a quatro pontos, e aproveita a escorregadela do Galatasaray que também neste domingo empatou a três golos com o Kasimpasa.