O Fenerbahce passou com distinção o teste, que não se previa difícil, deste domingo: foi a casa do último classificado, o Istanbulspor, vencer por 5-1.

O médio Miguel Crespo foi titular na equipa visitante, que lidera ao Super Liga com 47 pontos.

O internacional turco Cengiz Under foi o destaque do jogo ao apontar quatro golos. O bósnio Edin Dzeko marcou o outro do Fenerbahce. Pelo meio, o Istanbulspor até tinha cehgado a empatar o jogo, com o golo de Sarikaya.

Nélson Oliveira perde com o ausente Sérgio Oliveira

O Galatasaray, sem Sérgio Oliveira, que está lesionado, teve de trabalhar muito para bater o Konyaspor, na partida que fechou a jornada, mas acabou por chegar aos 3-0 nos últimos minutos.

Dois golos do defesa Bardakci e um do marfinense Wilfried Zaha.

A equipa do português Nélson Oliveira (que foi titular) está mesmo acima da linha de água, com 18 pontos.

O Galatasaray continua a par do rival Fenerbahce no topo da classificação.

Assistência insuficiente de Aylton Boa Morte

No primeiro jogo de domingo, o Sivassport surpreendeu o Kayserispor, que tem estado melhor no campeonato, vencendo o dérbi fora de casa por 3-1, com dois golos no tempo de compensação.

Miguel Crespo foi titular na equipa da casa, tal como Aylton Boa Morte, que fez, de resto, a assistência para o único golo do Kayserispor.

A equipa dos portugueses desperdiçou a possibilidade de se isolar na terceira posição; está no quinto lugar com 29 pontos. O Sivasspor tem menos cinco e está no décimo lugar.