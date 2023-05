O Galatasaray, de Sérgio Oliveira, está a uma vitória do título no campeonato turco, depois da vitória deste sábado na receção ao Sivasspor, por 2-0.

O médio formado no FC Porto foi titular na equipa de Istambul e viu o argentino Mauro Icardi resolveu o encontro com golos aos 13 e 63 minutos.

Com o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, com oito pontos – mas menos um jogo –, o Galatasaray garante o título se vencer na próxima jornada em casa do Ankaragucu.

Também este sábado, o Alanyaspor, de Pedro Pereira, Daniel Candeias e Ivan Cavaleiro (não jogou) goleou na deslocação ao terreno do Kayserispor, de Miguel Cardoso e Carlos Mané, por 4-0.

Yardimci (8m e 16m), Koulouris (65m) e Balkovec (90+3m), este último com assistência de Pedro Pereira, fizeram os golos do encontro.