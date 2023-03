O Galatasaray foi surpreendido esta sexta-feira na visita ao campo do Konyaspor com uma derrota por 2-1 e, com este resultado, deixa o Fenerbahçe de Jorge Jesus a depender de si próprio para chegar à liderança da liga turca, uma vez que a equipa comandada pelo treinador português tem dois jogos em atraso e ainda vai defrontar o vizinho rival num dérbi que promete fazer aquecer a cidade de Istambul.

O Galatasaray estava numa posição confortável com nove pontos na liderança e, esta sexta-feira, até podia aumentar a diferença sobre os mais diretos perseguidores para doze pontos. O gigante de Istambul, com Sérgio Oliveira a titular, até chegou ao intervalo a ganhar, com Rashica a abrir o marcador, aos 31 minutos, após assistência de Akturkoglu.

No entanto, na segunda parte, a equipa da casa cresceu, empatou, aos 62 minutos, por Dikmen, e acabou mesmo por virar o resultado, em tempo de compensação, com um golo de Ulgun, a passe do ex-sportinguista Bruno Paz.

Com esta derrota, o Galatasaray mantém a vantagem de nove pontos sobre o Fenerbahçe, mas a equipa de Jorge Jesus tem dois jogos em atraso e pode ficar a apenas três pontos antes do dérbi que pode ditar uma mudança de líder.

No jogo da primeira volta, o Galatasaray bateu o Fenerbahçe, fora de casa, por 3-0, num jogo em que Sérgio Oliveira abriu o marcador. O jogo da segunda mão ainda não tem uma data fixada, uma vez que o calendário está a ser reformulado, na sequência do abandono do Hatayspor e do Gaziantep, as equipas que foram diretamente afetadas pelo terramoto.