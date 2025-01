O Besiktas de Rafa, Gedson Fernandes e Al Musrati, caras conhecidas do futebol português, continua sem vencer e empatou com o Rizespor 1-1.

O resultado da partida foi feito logo na primeira parte, com Gedson a estar na ribalta pelas piores razões. O antigo médio do Benfica acabou por abrir o marcador, mas na própria baliza aos 38 miuntos.

O Rizespor reagiu logo a seguir. Muci (45m+3) com um remate espetacular igualou a partida.

Com este resultado, o Besiktas continua sem vencer à quatro jogos, e está no quinto lugar da classificação. O Rizespor continua no 11.º posto.