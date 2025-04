Gedson Fernandes salvou o Besiktas de novo desaire na liga turca ao marcar uma grande penalidade, já em tempo de compensação, na visita ao campo do Kasimpasa (1-1), em jogo da 29.ª jornada da liga turca, que assinalou o regresso de João Mário, recuperado de lesão, à competição.

Um jogo que começou com quatro portugueses em campo, com Kévin Rodrigues no lado da equipa da casa e os ex-benfiquistas Gedson Fernandes, João Mário e Rafa Silva no lado da equipa de Istambul.

Um jogo em que nada saiu bem à equipa da capital que, apesar de procurar assumir o controlo do jogo, acabou por consentir um golo, aos 14 minutos, em contra-ataque, com finalização de Bem Ouanes, que colocou a bola por entre as pernas de Mert Günok como pode ver no vídeo abaixo.

O Besiktas procurou reagir, mas, em cima do intervalo, sofreu novo revés, quando Tayyip Sanuç foi expulso na sequência de uma entrada muito dura.

João Mário, que não jogava há um mês, devido a uma lesão, já não voltou para uma segunda parte em que o Besiktas, apesar da inferioridade numérica, regressou determinado em dar a volta ao resultado.

O Kasimpasa ainda chegou a festejar um segundo golo, novamente em contra-ataque, mas foi anulado por fora de jogo e, já em tempo de compensação, na sequência de um cruzamento de Gedson, Cafú fez falta na área e, na conversão do castigo máximo, o antigo jogador do Benfica atirou para o empate.

Um empate que permite ao Besiktas seguir no quarto lugar, a três pontos do Samsunspor, mas ainda com um jogo em atraso que poderá permitir à equipa liderada por Ole Gunnar Solskjaer chegar ao play-off de acesso à Liga dos Campeões.

