O Fenerbahce de José Mourinho venceu este domingo o Trabzonspor por 4-1 na 30.ª ronda do campeonato turco.

Com Pedro Malheiro e Simon Banza titulares na equipa visitante, foi do ex-Sp. Braga que saiu o passe para o primeiro golo do Trabzonspor. Dragus [45m+4], abriu o marcador e colocou Mourinho a perder ao intervalo.

No segundo tempo veio a reação do Fenerbahce e com direito a «show» de Talisca. O avançado ex-Benfica marcou um hat-trick e ajudou na reviravolta do marcador.

O brasileiro marcou aos 51 minutos antes de Skriniar [64m] fazer a cambalhota no marcador.

Aos 64 minutos, Talisca finalizou com um bom remate o cruzamento de Saint-Maximin e acabou por ir festejar com Mourinho na zona técnica do Fenerbahce.

No entanto, o momento do jogo aconteceu aos 77 minutos. Cruzamento da direita, alívio da defensiva do Trabzonspor e Talisca, sem deixar a bola cair, desferiu um portentoso remate para o 4-1 final.

Com este resultado, o Fenerbahce continua na perseguição ao líder Galatasaray. A equipa de Mourinho tem 68 pontos conquistados, já o Trabzonspor está na 11.ª posição com 36.