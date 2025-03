A Federação Turca de Futebol [TFF] anunciou que o árbitro português Luís Godinho vai ser o VAR da partida entre o Bodrum e o Fenerbahce desta sexta-feira.

O juíz da AF Évora vai fazer parte da equipa liderada pelo turco Atilla Karaoğlan.

O Fenerbahce de Mourinho está no segundo lugar da Liga turca com 62 pontos conquistados, a nove do líder Galatsaray.

O Bodrum-Fenerbahce terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol a partir das 17h30.