O Kayserispor venceu esta segunda-feira o Antalyaspor por 3-1 numa partida em que o português Miguel Cardoso faturou um hat-trick.

Ao intervalo, a formação da casa já vencia por 2-1 com o avançado de 30 anos a marcar ao minuto 12 e também ao minuto 29. O brasileiro Thalisson Kelven reduziu para o Antalyaspor à passagem do minuto 26.

No segundo tempo, Miguel Cardoso completou o hat-trick no minuto 63 depois de converter uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Kayserispor sobe ao 11.º lugar da classificação com 44 pontos e ultrapassa o Antalyaspor, que cai para 12.º com 43.