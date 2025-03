O Fenerbahçe de José Mourinho regressou esta sexta-feira às vitórias na liga turca com um triunfo confortável no campo do Bodrumspor de José Morais por 4-2 que permitiu à equipa da capital reduzir a diferença para o líder Galatasaray para seis pontos, quando faltam nove jornadas para o final do campeonato.

Um duelo entre dois antigos companheiros, uma vez que José Morais integrou a equipa técnica de Mourinho, de 2009 a 2014, no Inter Milão, Real Madrid e Chelsea. Um jogo que teve ainda a peculiaridade de ter contado com o português Luís Godinho nas funções de vídeoárbitro.

A equipa de Istambul entrou forte no jogo e adiantou-se no marcador logo aos 5 minutos, na sequência de um livre, que permitiu a Skriniar marcar depois de quatro cabeçadas consecutivas na área.

A equipa da casa, com o português Pedro Brazão a titular, ainda empatou, aos 31 minutos, numa grande penalidade convertida por Puscas, mas o Fenerbahçe reagiu em força, com dois golos de rajada, primeiro por Aydin (32m), logo a seguir por Szymanski (36m).

Totalmente por cima do jogo, a equipa de Mourinho ainda aumentou a vantagem antes do intervalo para 4-1, com um golo do reforço de inverno Anderson Talisca.

Três golos de vantagem que permitiram ao Fenerbahçe gerir o jogo na segunda parte, com Mourinho a lançar sucessivamente para a contenda Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexandrer Djiku e Mert Yandas.

Já perto do final do jogo, aos 85 minutos, o Bodrumspor ainda reduziu a diferença para 2-4, co um golo de Fredy, antigo avançado do Belenenses.

Com este resultado, o Fenerbahçe fica a seis pontos do líder Galatasaray, enquanto o Bodrum, primeiro clube acima da linha de água, segue no 15.º lugar.

Confira a classificação da liga turca