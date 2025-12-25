O presidente do Fenerbahçe foi libertado esta quinta-feira, sob fiança, depois de ter sido detido na quarta-feira por suspeita de consumo de drogas, noticiou a agência Anadolu.

Sadettin Saran é um dos visados numa ampla operação por suspeitas de uso de estupefacientes que envolve dezenas de artistas, influenciadores digitais, jornalistas e empresários.

De acordo com a agência noticiosa, a polícia realizou análises para despistar o consumo de droga a vários dos envolvidos que, no caso de Saran deram resultado negativo. No entanto, a justiça turca continua a considerar Sadettin Saran suspeito dos crimes de «obtenção de substâncias estupefacientes» e «facilitação do consumo de drogas».

O presidente do clube onde joga o internacional português Nélson Semedo negou o consumo de cocaína, e classificou o processo em que está envolvido como «uma campanha de calúnias».

O empresário turco-americano, que em 20 de dezembro tinha sido proibido de deixar o país, está agora também obrigado a apresentações periódicas na polícia.

O Fenerbahçe já manifestou publicamente apoio ao seu presidente, de 61 anos, que é proprietário do grupo Saran Holding, com investimentos nas áreas dos media desportivos, cinema e turismo.