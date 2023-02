Um sismo de magnitude 7,8 na escala aberta de Richter, que atingiu esta madrugada o sul da Turquia e a Síria, fez mais de 500 mortos e mais de cinco mil feridos. A maioria das vítimas foi em território turco.

Abalo ocorreu às 04h17 (01h17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, com a origem a uma profundidade de 17,9 quilómetros. De acordo com as autoridades, este terá sido o pior sismo dos últimos 100 anos na região.

O abalo aconteceu na mesma província onde um terramoto de magnitude 7,4 matou cerca de 17 mil pessoas em agosto de 1999, incluindo mil em Istambul.

O sismo foi sentido também no Líbano e no Chipre, segundo correspondentes da agência France–Presse.

O abalo fez ainda com que Itália ativasse o aviso de tsunami no sul do país. No entanto, cerca das 6h30, o mesmo aviso foi retirado.

