O ex-Benfica, Kerem Aktürkoglu, abriu caminho ao triunfo do Fenerbahçe frente ao Samsunspor (2-0) que valeu o apuramento para a final da Supertaça da Turquia, onde vai discutir com o Galatasaray o vencedor do troféu.

O internacional turco inaugurou o marcador logo ao minuto 4, servido por Musaba. O extremo-direito neerlandês também esteve ligado ao 2-0, assistindo Jhon Durán para uma finalização fácil, aos 67 minutos.

Até final, nota para a expulsão de Antoine Makoumbou, no Samsunspor (77m), a para um golo anulado a Demir, no Fenerbahçe (81m).

No sábado (17h30), há dérbi de Istambul entre o Fener e o Galatasaray, que já tinha derrotado o Trabzonspor por 4-1 na primeira meia-final, para decidir o vencedor da Supertaça da Turquia.

Na época passada, a competição foi ganha pelo Besiktas, que goleou o Galatasaray por 5-0 na final.

RELACIONADOS
CAN: Costa do Marfim confirma favoritismo e encontra Egito nos «quartos»
OFICIAL: Enzo Pérez reforça o Argentinos Juniors
Qatar: Roger Guedes guia Al Rayyan, de Artur Jorge, ao segundo lugar