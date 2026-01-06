VÍDEO: Aktürkoglu marca e Fenerbahçe apura-se para a final da Supertaça
No jogo decisivo, o «Fener» vai defrontar o rival Galatasaray
O ex-Benfica, Kerem Aktürkoglu, abriu caminho ao triunfo do Fenerbahçe frente ao Samsunspor (2-0) que valeu o apuramento para a final da Supertaça da Turquia, onde vai discutir com o Galatasaray o vencedor do troféu.
O internacional turco inaugurou o marcador logo ao minuto 4, servido por Musaba. O extremo-direito neerlandês também esteve ligado ao 2-0, assistindo Jhon Durán para uma finalização fácil, aos 67 minutos.
Até final, nota para a expulsão de Antoine Makoumbou, no Samsunspor (77m), a para um golo anulado a Demir, no Fenerbahçe (81m).
No sábado (17h30), há dérbi de Istambul entre o Fener e o Galatasaray, que já tinha derrotado o Trabzonspor por 4-1 na primeira meia-final, para decidir o vencedor da Supertaça da Turquia.
Na época passada, a competição foi ganha pelo Besiktas, que goleou o Galatasaray por 5-0 na final.