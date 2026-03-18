O Alanyaspor, treinado por João Pereira, recebeu e goleou o Kocaelispor por 5-0, num encontro a contar para a 27.ª jornada da liga turca.

Ao intervalo, a formação do técnico português já vencia por dois golos de diferença, depois dos tentos de Hadergjonaj (26m) e Hwang (31m).

No segundo tempo, o defesa luso Nuno Lima (ex-P. Ferreira) dilatou a vantagem aos 63 minutos. Já perto do final do encontro, Kaya (81m) e Janvier (88m) fecharam a goleada em 5-0.

Com este triunfo, o Alanyaspor regressou aos triunfos e subiu ao décimo lugar, com 31 pontos, menos dois que o Kocaelispor, que é oitavo.

Já o Basaksehir não foi além de um nulo frente ao Antalyaspor.

Miguel Crespo (ex-Estoril) começou do banco e entrou na segunda parte, mas também não foi capaz de desatar o nó do encontro.

A formação de Istambul segue no quinto lugar, à porta dos postos europeus, enquanto o Antalyaspor está no 14.º posto com 25 pontos.

Por fim, o Trabzonspor foi ao terreno do Eyuspor vencer por 1-0.

O único golo do encontro foi apontado pelo brasileiro Felipe Augusto (66m), um tento suficiente para manter a boa forma do clube, com cinco triunfos consecutivos.

O Trabzonspor encontra-se no terceiro posto da classificação, com 60 pontos, já o Eyuspor está em zona de despromoção, com 22.

De recordar, os jogos entre o Goztepe e o Galatasaray, e entre o Rizespor e o Samsunspor foram adiados devido à participação nas competições europeias do Galatasaray e do Samsunspor.