Orkun Kökcü foi expulso na vitória caseira do Besiktas sobre o Basaksehir (2-1) num dérbi de Istambul «quentinho».

Alertado pelo VAR após o ex-médio do Benfica se embrulhar com um adversário, o juiz da partida decidiu exibir o vermelho direto ao internacional turco após considerar que este atingiu propositadamente o adversário com a chuteira na face.

Por essa altura, o Besiktas, que contou com Tiago Djaló e Rafa Silva no onze, já vencia por 2-1 com direito a reviravolta.

O também Miguel Crespo alinhou de início nos visitantes, que inauguraram o marcador aos 71 minutos por intermédio de Shomurodov. Praticamente na resposta, El Bilal Touré fez o 1-1 e aos 90+1m Cengiz Ünder, reforço de última hora neste mercado de verão que foi a jogo aos 73 minutos para o lugar de Rafa Silva, assinou a reviravolta.

O Besiktas soma agora 6 pontos em três jogos da Liga turca, enquanto o Basaksehir ainda não venceu e soma dois empates e uma derrota.