Foi agitado e sorriu a Jorge Jesus: o Fenerbahçe venceu esta tarde na receção ao Karagumruk, por 5-4, em jogo da jornada nove do campeonato turco.

Miguel Crespo jogou de início na formação de Istambul e abriu o marcador logo aos nove minutos, após uma assistência de Yuksek.

A reviravolta da equipa forasteira, orientada por Andrea Pirlo, não tardou: Fabio Borini empatou aos 16 minutos e assistiu Kouassi aos 24.

Depois, começou o show de Enner Valencia: o equatoriano restabeleceu a igualdade aos 28 minutos – passe de Lincoln, ex-Santa Clara – e chegou ao hat-trick com dois golos de penálti, aos 61 e 72 minutos. Pelo meio, também de penálti, Borini bisou (65m).

Já dentro dos últimos dez minutos, aos 83, Kapacak fez o 4-4, mas a partida ainda tinha mais uma história para contar: aos 90+5 minutos, Batshuayi fez o 5-4 e deu os três pontos ao conjunto de Jesus.

Com este resultado, o Fenerbahçe segue na sétima posição do campeonato, a três pontos do líder Adana Demirspor, mas menos um jogo. o Karagumruk é 14.º, com sete pontos.