Diogo Gonçalves estreou-se este domingo a marcar na liga turca na vitória do Konyaspor sobre o Fatih Karagumruk (3-0), em jogo da 29.ª jornada.

O jogador formado no Benfica assinou pelo clube turco já em fevereiro, depois de ter rescindido com os norte-americanos do Real Salt Lake, e, ao fim de quatro jogos no campeonato turco, marcou este domingo o primeiro golo.

O Konyaspor já vencia por 2-0, com golos de Blaz Kramer (21m) e Muleka (29m), quando, já em tempo de compensação, na sequência de uma transição rápida, o avançado português fixou o resultado final, com um remate, em desequilíbrio, no coração da área.

Com este triunfo, o Konyaspor sobe até ao oitavo lugar da classificação, com 34 pontos, enquanto o Karagumruk segue no último lugar, com apenas 20.

Confira a classificação da liga turca

Veja o golo de Diogo Gonçalves a partir do minuto 5m38: