O Fenerbahçe de José Mourinho estreou-se na fase de grupos da Taça da Turquia com uma vitória tranquila na visita ao campo do Kasimpasa (3-0), chegando ao intervalo já com uma vantagem de três golos que permitem à equipa de Istambul destacar-se no segundo lugar do Grupo B.

Uma vitória que começou a ser construída logo no arranque do jogo, com o Fenerbahçe a abrir o marcador logo aos 2 minutos. Numa transição rápida, Cenk Tosun desceu pela direita até à linha de fundo e depois cruzou atrasado para a finalização fácil de En-Nesyri que só teve de encostar de cabeça.

Uma vantagem que os visitantes reforçaram, depois, aos 27 minutos, na sequência de um livre da direita, com o jovem central Yusuf Akçiçek a controlar a bola com o peito antes de disparar para o fundo das redes.

Já em tempo de compensação, antes do intervalo, Bartug Elmaz surgiu solto no corredor central para marcar o terceiro golo do Fenerbahçe, permitindo a José Mourinho gerir a equipa na segunda parte.

O treinador promoveu, desde logo, duas alterações para o segundo tempo e depois foi refrescando a equipa que controlou a vantagem e o adversário até ao final do jogo.

O Fenerbahçe soma, assim, os primeiros três pontos no Grupo B da Taça da Turquia e fica apenas atrás do Gazientep que, em jogo do mesmo grupo, goleou o Istanbulspor por 4-0.