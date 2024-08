O Fenerbahçe, comandado por José Mourinho, venceu esta sexta-feira o Alanya, por 3-0 e, desta forma, destacou-se no topo da classificação da Liga turca, no arranque da quarta jornada.

O experiente jogador sérvio Dusan Tadic «bisou» no jogo, com golos aos 43 e 65 minutos, com o veterano Edin Dzeko a sentenciar o encontro e o resultado, aos 68.

Com este triunfo, o Fenerbahçe comanda a liga turca com 10 pontos, seguido do Eyupspor, com sete, mas menos um jogo, enquanto Besiktas e Galatasaray, com apenas dois jogos, somam o pleno de seis pontos.

O avançado português Rony Lopes entrou no Alanya, aos 73 minutos, enquanto o defesa Nuno Lima não saiu do banco.

Confira a classificação da liga turca