Fenerbahçe e Galatasaray empataram 1-1 esta segunda-feira no grande dérbi de Istambul. Os visitantes, líderes da liga turca, estiveram a vencer quase até ao fim, mas a antiga equipa de José Mourinho acabou por empatar já em tempo de compensação. Akturkoglu ficou em branco frente à antiga equipa, mas não foi esquecido pelos adeptos do Gala.

A equipa da casa, que começou a temporada sob o comando de José Mourinho, entrou em campo com três antigos jogadores do Benfica: Ederson, Nélson Semedo e Akturkoglu, além de ter lançado Talisca já na segunda parte.

Ainda antes do jogo, os adeptos do Galatasaray espalharam milhares de notas de dólar com a cara de Akturkoglu que agora classificam como um «vendido». O avançado fez cinco épocas com a camisola do Galatasaray antes de sair para o Benfica, mas, quando chegou ao Fenerbahçe, disse que era o clube em que sonhava jogar desde criança. Uma declaração que não caiu bem no clube rival.

Quanto ao jogo, o Galatasaray entrou melhor no dérbi e chegou à vantagem, aos 27 minutos, com um golo de Leroy Sané, após assistência de Yilmaz.

O Fenerbahçe nunca baixou os braços e, a perder, foi reforçando o ataque com as sucessivas entradas de Talisca, Jhon Durán, Fred, Oguz Aydin e Levent Mercan e acabou por chegar ao empate, já depois do minuto 90, com um golo construído por dois dos suplentes, com Mercan a cruzar da esquerda para a cabeçada certeira de Jhon Durán.

Foi a loucura no Estádio Sükrü Saraçoglu.

Com este empate, fica tudo na mesma no topo da classificação da liga turca, com o Galatasaray a liderar com 33 pontos, mais um do que o Fenerbahçe, quando estão cumpridas 14 jornadas da liga turca.

