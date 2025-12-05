VÍDEO: Galatasaray vence com golo de Osimhen de bicicleta na compensação
Avançado do nigeriano deu o triunfo à equipa de Istambul com um belo golo
Avançado do nigeriano deu o triunfo à equipa de Istambul com um belo golo
O Galatasaray abriu a 15.ª jornada da Liga turca com uma vitória arrancada a ferros. Para isso, contou com a inspiração de Victor Osimhen para bater o Samsunspor (3-2).
Leroy Sané, ex-Bayern Munique, abriu as contas do jogo logo aos oito minutos. Pouco tempo depois, Osimhen dilatou a vantagem do Galatasaray (29m). Um jogo que parecia tranquilo complicou-se no segundo tempo.
Na segunda parte surgiu a resposta do Samsunspor. Anthony Musaba reduziu a desvantagem (56m) e Emre Kilinc restabeleceu o empate já perto do fim do jogo (88m),
O golo da vitória surgiu já em tempo de compensação. Osimhen bisou na partida e garantiu os três pontos com um golo de bicicleta.
Com este triunfo (3-2), o Galatasaray regressa às vitórias na Liga e é líder com 36 pontos. O Samsunspor, por sua vez, é quinto com 25 pontos.