Oficializado há quatro dias, Gedson Fernandes estreou-se esta tarde pelo Rizespor, na derrota na receção ao Adana Demirspor, por 3-1.

O jogador ainda emprestado pelo Benfica (vai mudar-se para o Besiktas no verão) foi lançado aos 71 minutos e ainda foi a tempo de ser decisivo, ao assistir para o golo de Yusuf Sari, a dez minutos dos 90. Mas aí, diga-se, o jogo já estava resolvido.

E do lado do Demirspor brilhou um nome bem conhecido do futebol mundial: Mario Balotelli.

O internacional italiano bisou, aos 33 e 71 minutos, já depois do 1-0, da autoria de Birkir Bjarnason, aos 27 minutos.

Com este resultado, o Rizespor continua nos lugares de despromoção, com 22 pontos. Já o Demirspor está no terceiro posto, com 40 pontos.