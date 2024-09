Gedson Fernandes continua com o pé quente no Besiktas. Depois de já ter marcado três golos na fase de qualificação para a Liga Europa, o antigo jogador do Benfica estreou-se agora a marcar na liga turca, confirmando o triunfo da equipa de Istambul diante do Sivasspor (2-0) em jogo da terceira jornada.

Com Gedson e Rafa Silva de início, a equipa de Istambul adiantou-se no marcador ainda na primeira parte, aos 27 minutos, numa grande penalidade convertida pelo italiano Ciro Immobile.

O jogo seguiu equilibrado até que, ao minuto 89, na sequência de uma bola longa, Gedson acreditou, correu meio-campo e aproveitou um corte incompleto de um central do Sivassor para marcar um golo de belo efeito e, desta forma, confirmar o terceiro triunfo consecutivo do Besiktas na liga turca.

Com três vitórias em outros tantos jogos, o Besiktas junta-se ao Galatasaray no segundo lugar, com um máximo de 9 pontos, a apenas um do líder Fenerbahçe de José Mourinho, que já soma quatro jogos.

Veja aqui o golo de Gedson Fernandes: