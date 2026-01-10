Turquia
Há 1h e 29min
VÍDEO: Guendouzi estreia-se com golo e Fenerbahçe conquista a Supertaça
Vitória sobre o rival Galatasaray por 2-0
Vitória sobre o rival Galatasaray por 2-0
O Fenerbahçe conquistou este sábado a Supertaça da Turquia ao bater o vizinho e rival Galatasaray, no Estádio Olímpico Ataturk, em Basaksehir, por 2-0, num jogo que ficou marcado pela sensacional estreia de Matteo Guendouzi que tinha assinado horas antes pela antiga equipa de José Mourinho.
Chegar, ver e vencer. Pouco mais de 24 horas depois de ter assinado pelo Fenerbahçe, Gendouzi foi titular e acabou por abrir o marcador, aos 28 minutos com um remate à entrada da área.
Logo a abrir a segunda parte, na sequência de um canto marcado por Asensio, Oosterwolde fez o 2-0 e embalou o Fernerbahçe para a conquista deste título.
Veja aqui o resumo do jogo:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS