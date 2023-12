Halil Umut Meler, o árbitro turco que foi alvo de uma bárbara agressão, no final de um jogo da liga turca, em Ancara, teve alta hospitalar esta quarta-feira e foi recebido em euforia na sua terra natal, em Izmir.

Logo à saída do hospital, ainda com as marcas das agressões bem visíveis no rosto, o árbitro de 37 anos não confirmou que se vai retirar da arbitragem, como chegou a ser anunciado. «É uma questão que não se coloca neste momento, só quero ir para casa», limitou-se a referir.

Mehmet Buyukelski, presidente da federação turca, foi mais peremptório em relação ao futuro do árbitro de 37 anos. «Esperamos que o Halil Umut esteja no Euro2024. Não há qualquer possibilidade dele deixar a arbitragem neste momento», atirou o dirigente.

Halim Umut seguiu depois para Izmir, onde foi recebido em euforia pelos conterrâneos, como pode ver no vídeo abaixo.