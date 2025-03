Não foi certamente a estreia que João Pereira desejava. O Antalyaspor venceu o Alanyaspor por 2-1 esta sexta-feira numa partida a contar para a 29.ª jornada do Campeonato turco.

Sergio Cordova até deu vantagem aos homens do técnico luso à passagem do minuto 22, mas antes do intervalo, Samudio [43m] igualou a partida.

No segundo tempo, o Antalyaspor completou a reviravolta com um golo muito caricato. O guarda-redes Taskiran pensou que a bola tinha saído do campo, mas na realidade embateu no poste. Os jogadores do Antalyaspor recuperaram o esférico e Gaich [81m] só teve de fintar o guardião e atirar para o fundo das redes.

Veja aqui o lance do segundo golo do Antalyaspor:

Com esta derrota, o Alanyaspor está no 14.º posto com 31 pontos já o Antalyaspor encontra-se no nono lugar com 36.