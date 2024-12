Esta segunda-feira, na primeira vitória do Adana Demirspor no campeonato turco, Maestro, jovem angolano, soube da morte do irmão ao intervalo e quis continuar em campo. Após o encontro, o médio foi reconfortado pela equipa e adeptos.

O momento ocorreu já para lá do apito final, numa altura em que os jogadores agradeciam à claque pelo apoio. Semih Guler deslocou-se até às bancadas e relatou a situação. De seguida, os adeptos aderiram e deixaram Maestro ser o maestro dos cânticos.

Entre palmas e cânticos, o jovem jogador acabou por ficar emocionado e verteu algumas lágrimas.

De recordar que o Adana Demirspor venceu por 2-1 na receção ao Besiktas, na 16.ª jornada da liga turca.