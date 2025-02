O Galatasaray foi ao campo do Rizespor vencer por 2-1, no acerto de calendário da liga turca, e, desta forma, aumentou para seis pontos a vantagem sobre o Fenerbahçe de José Mourinho na luta pelo título na liga turca.

O Fenerbahçe está numa sequência de catorze jogos sem derrotas em todas as competições e vinha em plena recuperação na liga turca, com quatro triunfos consecutivos, colocando pressão sobre o rival, cortando a distância para apenas três pontos no topo da classificação.

No entanto, o Galatasray tinha um jogo em atraso, realizado esta segunda-feira, e voltou a aumentar a vantagem sobre a equipa de Mourinho para seis pontos, quando ficam a faltar treze jornadas para o final.

Um jogo em que o internacional nigeriano Victor Osimhen voltou a ser decisivo, ao marcar os dois golos do Galataray aos 47 e 86 minutos. A equipa da casa ainda chegou a empatar o jogo, por Sowe, aos 54 minutos, mas o clube de Istambul acabou por reclamar os três pontos já perto do final do jogo.

Um golo muito importante até porque, na próxima jornada, há dérbi em Istambul, com o Fenerbahçe a visitar o Galatasaray.

Veja como está a classificação da liga turca

O golo decisivo de Osimhen: