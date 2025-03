O Besiktas venceu este sábado o Galatasaray, por 2-1, com golos e assistências unicamente portuguesas.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 23 minutos, depois de uma arrancada incrível de Rafa Silva. O número 27 do Besiktas agradeceu a assistência do compatriota João Mário e a bola só parou no fundo das redes.

Aos 36 minutos, Frankowski recebeu uma cartolina encarnada e o Galatasaray viu-se reduzido a 10 unidades. No entanto, a equipa visitante conseguiu chegar ao empate através de um golaço de Lucas Torreira.

Na segunda parte, João Mário voltou a assistir, desta vez para Gedson Fernandes, e o Besiktas fez o 2-1.

Aos 90+5 minutos, Semih Kilicsoy também foi expulso, depois de acertar com a bota na perna do número seis do Galatasaray.

Este resultado, apesar de positivo para o Besiktas, também favorece o Fenerbahçe de José Mourinho, que fica a seis pontos do líder Galatasaray, mas com menos um jogo. O Besiktas está em quarto, com 47 pontos. O Galatasaray está em primeiro, com 71.

