E ao quarto jogo, Ricardo Sá Pinto conseguiu a primeira vitória no comando técnico do Gaziantep: na receção ao Goztepe, a formação do técnico português triunfou por 2-0.

Papy Djilobodji, aos 54 minutos, e Kevin Mirallas, aos 76, fizeram os dois golos do encontro. André Sousa foi lançado por Sá Pinto a sete minutos dos 90, ao passo que Roderick não saiu do banco.

Com este resultado, e decorridas 23 jornadas, o Gaziantep subiu ao sétimo lugar do campeonato turco, com 38 pontos. O Goztepe é 12.º, com 26 pontos.