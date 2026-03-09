O Trabzonspor de Wanger Pina foi ao campo do Kayserispor de Miguel Cardoso vencer por 3-1 num jogo relativo à 25.ª jornada da liga turca em que os dois portugueses estiveram em destaque, com assistências para os golos das respetivas equipas.

O Kayserispor, que está em lugar de despromoção, desespera por pontos, mas ficou condicionado, logo aos 8 minutos, com a expulsão de Dorukhan Tokoz. Em vantagem numérica, os visitantes chegaram à vantagem mesmo em cima do intervalo, com Wagner Pina, antigo jogador do Estoril, a cruzar da direita para a finalização de cabeça de Paul Onuachu que, logo a seguir, aumentou a vantagem do Trabzonspor na conversão de um penálti.

Logo a abrir a segunda parte, aos 53 minutos, a equipa de Trabzon chegou ao 3-0, graças a um autogolo de Bayazyt e a equipa da casa não conseguiu melhor do que um golo de honra, já aos 83 minutos, com a tal assistência de Miguel Cardoso e finalização de Onugha.

Com esta vitória, o Trabzonspor reforça o terceiro lugar na classificação da liga turca, ficando agora a apenas três pontos do Fenerbahçe, enquanto o Kayserispor continua afundado o 17.º lugar da classificação.

Entretanto, também esta segunda-feira, o Alanyaspor de Nuno Lima empatou 0-0 com Gençlerbirligi de Ricardo Velho e Pedro Ferreira.

Confira a classificação da liga turca

