VÍDEO: Wagner Pina faz assistência na vitória do Trabzonspor sobre o Kayserispor
Vários portugueses em ação nos jogos da liga turca desta segunda-feira
O Trabzonspor de Wanger Pina foi ao campo do Kayserispor de Miguel Cardoso vencer por 3-1 num jogo relativo à 25.ª jornada da liga turca em que os dois portugueses estiveram em destaque, com assistências para os golos das respetivas equipas.
O Kayserispor, que está em lugar de despromoção, desespera por pontos, mas ficou condicionado, logo aos 8 minutos, com a expulsão de Dorukhan Tokoz. Em vantagem numérica, os visitantes chegaram à vantagem mesmo em cima do intervalo, com Wagner Pina, antigo jogador do Estoril, a cruzar da direita para a finalização de cabeça de Paul Onuachu que, logo a seguir, aumentou a vantagem do Trabzonspor na conversão de um penálti.
Paul Onuachu with his 19th Turkish League goal of the season! First goal of the game! WHAAAAT A HEADER!!
He has now scored in 9 straight games for Trabzonspor! He's in the form of this LIFE 🇳🇬!
pic.twitter.com/R8aI5aHSIV
Logo a abrir a segunda parte, aos 53 minutos, a equipa de Trabzon chegou ao 3-0, graças a um autogolo de Bayazyt e a equipa da casa não conseguiu melhor do que um golo de honra, já aos 83 minutos, com a tal assistência de Miguel Cardoso e finalização de Onugha.
Com esta vitória, o Trabzonspor reforça o terceiro lugar na classificação da liga turca, ficando agora a apenas três pontos do Fenerbahçe, enquanto o Kayserispor continua afundado o 17.º lugar da classificação.
Entretanto, também esta segunda-feira, o Alanyaspor de Nuno Lima empatou 0-0 com Gençlerbirligi de Ricardo Velho e Pedro Ferreira.