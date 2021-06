O jogador Jean-Claude Billong, defesa do Hatayspor, defendeu-se das acusações das quais tem sido alvo. O jogador camaronês, assim como Vincent Aboubakar, ex-jogador do FC Porto, são acusados ​​de terem feito um arranjo para o jogo do campeonato entre Besiktas e Hatayspor, para facilitar o título ao clube de Istambul, agora ex-equipa de Aboubakar.

Billong está a ser acusado de ter facilitado no jogo frente às «Águias Negras», que viriam a sagrar-se campeãs da Turquia. O Besiktas utrapassou o Galatasaray na classificação pela diferença de golos, depois de vencer o Hatayspor por 7-0.

«As notícias publicadas na Turquia deixam-me triste. Fiz uma ótima temporada no Hatayspor, terminámos o campeonato entre os seis primeiros e fui chamado à seleção dos Camarões. Quero deixar claro que nunca fiz e nunca farei viciação de resultados. Vou defender a minha honestidade e o meu profissionalismo até ao fim», insiste o defesa de 27 anos em entrevista ao jornal camaronês CamFoot.

Quanto à convocatória à seleção camaronesa, Billong justifica-a como resultado da época que fez. «Fui convocado para a seleção antes do jogo contra o Besiktas. Há correspondência que ateste isso. Fui convocado porque fiz um bom trabalho no Hatayspor e estou ansioso pelo início da próxima época» , afirma o jogador que se afasta de qualquer associação a Aboubakar neste caso.

De acordo com o site francês beIN Sports, Aboubakar alegadamente prometera a Jean-Claude Billong a convocatória para a seleção camaronesa, caso o defesa ajudasse o Besiktas no jogo frente ao Hatayspor. Nesse encontro, Aboubakar não jogou devido a lesão, mas Billong foi titular e saiu ao intervalo, depois de uma primeira parte que a imprensa considerou «desastrosa».

O defesa-central acabou por ser convocado pelo selecionador Toni Conceição para os dois amigáveis frente à Nigéria, estreando-se na seleção. Segundo o beIn Sports, o contrato com o Hataysport até junho de 2022 deverá ser «rasgado» depois deste episódio. Já Aboubakar assinou com o Al Nassr, da Arábia Saudita.