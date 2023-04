O Fenerbahçe de Jorge Jesus garantiu um importante triunfo no reduto do Sivasspor (1-3), somando os três pontos numa jornada em que se vão defrontar o líder Galatasaray e o Besiktas, terceiro classificado.

O Galatasay de Sérgio Oliveira contabiliza 70 pontos em 29 jogos, o Fenerbahçe passa a contar com 67 com 30 e o Besiktas de Gedson tem 62 em 30.

No encontro referente à 32.ª jornada do campeonato turco, Diego Rossi inaugurou a contagem ao minuto 22 e Ferdi Kadioglu bisou em cima do intervalo (45+1m e 45+10m). Jordy Caicedo marcou o tento de honra do Sivasspor na segunda metade (76m).

Miguel Crespo foi suplente não utilizado no Fenerbahçe. O Besiktas-Galatasaray realiza-se no domingo, a partir das 17h00.